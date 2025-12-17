В Омске нашли виноватого в миллионных хищениях на ремонте фасадов к «президентскому» форуму

Бывшему заместителю директора городского хозяйства Николаю Машкову дали три года в колонии общего режима. Вину он не признал.

Omskinform.ru

Центральный районный суд Омска вынес приговор бывшему заместителю директора департамента городского хозяйства Николаю Машкову. Его обвиняют в превышении должностных полномочий по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ.

В ходе судебного следствия установлено, что департаментом заключен контракт по строительному контролю работ по капитальному ремонту фасадов и крыш домов в рамках проведения в ноябре 2019 года XVI Форума межрегионального сотрудничества Республики Казахстан и Российской Федерации с участием президентов этих стран.

По данным силовиков, 36-летний подсудимый, понимая, что деятельность подрядчика в рамках контракта препятствует скорейшему освоению выделенных денежных средств, решил отстранить его путем расторжения контракта. Для этого бывший чиновник ввел главу департамента в заблуждение, сообщив ложную информацию о ненадежности исполнителя работ.

Кроме того, следствие представило доказательство, что Машков внес изменения в проект контракта, исключив требования о согласовании актов о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат. В результате в документы отчетности были включены сведения о неких работах на многоквартирном доме на Проспекте Маркса стоимостью 17 млн рублей, которые, судя по всему, не проводились.

Обвиняемый свою вину не признал. Суд счел доказательства достаточными, чтобы назначить бывшему чиновнику наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии общего режима с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на срок 2 года.

После оглашения приговора осужденного взяли под стражу. Приговор не вступил в законную силу. Защита бывшего замглавы департамента городского хозяйства еще может оспорить это решение в Омском областном суде.

Напомним, что в 2019 году на восстановление омских домов по так называемому гостевому маршруту из федерального бюджета было выделено порядка 2,1 млрд рублей двумя траншами. Планировалось изначально отремонтировать фасады и частично кровлю на 169 домах, позже по разным причинам число многоэтажек сократилось до 160. Известно, что непосредственно к российско-казахстанскому форуму отремонтировали всего половину запланированных объектов. Ремонт затянулся на месяцы.