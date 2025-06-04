Омского бизнесмена могут осудить на 10 лет лишения свободы.

Прокуратура Красноярского края передала в суд дело против омского бизнесмена, обвиняемого в хищении средств при строительстве объекта для Минобороны РФ. Как ранее сообщал «Омск-информ», Вячеслав Авдошин в 2019 году на посту руководителя и владельца компании «Стройобмен» заключил договор на субподряд с генеральным подрядчиком (ФГУП «ГВСУ № 9»), который занимался строительством малосемейного общежития для военнослужащих, не намереваясь его исполнять в полном объеме.

Как сообщает УМВД России по Красноярскому краю, расследование уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере» окончено. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе следствия обвиняемый полностью возместил причиненный им материальный ущерб.

Дело отправлено в суд, санкция по этой статье предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.