Омский «Авангард» показал зимнее благоустройство площадки перед СКК им. Блинова

Предполагается, что в этой локации зальют каток.

t.me/germanchistyakov Хоккейный клуб «Авангард» представил концепцию развития территории возле СКК имени Блинова к Новому году. Как явствует из видео, там планируют залить хоккейную коробку, каток и оборудовать торговые ряды с горячими напитками и сувенирами.

В клубе уточнили, что для реализации идеи ролик должен был набрать более 5000 положительных откликов. За сутки он набрал 8000 лайков. Как скоро реализуют идею, неизвестно.

Ранее директор хоккейного клуба «Авангард» Герман Чистяков уже анонсировал открытие катка и хоккейной коробки.

Напомним, что СКК имени Блинова был построен в 1980-х годах и долгое время считался главной спортивной ареной Омска. С 2020 года здание не использовалось, но в 2025 году началась масштабная реконструкция. Комплекс планировали открыть этой осенью, однако сроки несколько раз переносились. По последним данным, первая игра в обновленном спорткомплексе пройдет в марте.