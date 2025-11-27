Гендиректор «Авангарда» анонсировал новую коробку у легендарного СКК им. Блинова

Возле стадиона появится современная хоккейная площадка.

У омского СКК имени Виктора Блинова появится новый каток. Об этом сообщил генеральный директор хоккейного клуба «Авангард» Герман Чистяков в своем телеграм-канале.

По словам Чистякова, клуб делает все возможное, чтобы команда побеждала в каждой игре, но есть и проекты, которые остаются на земле надолго, – это, в частности, возрожденный СКК и пространство вокруг него.

– Раньше на этом месте, кроме дикого кустарника, грязи и мусора, ничего не было. Сейчас территория преобразится: станет красиво и уютно, появится жизнь. Люди смогут здесь знакомиться, общаться, находить новых друзей. Позже здесь они смогут вместе ходить на хоккей или концерты, а также вместе делать мир лучше, вдохновляясь тем, как удалось реализовать этот проект. Это настоящее чудо, и изменения произойдут скоро, – отметил генеральный директор.

Подробности о новом катке пока не раскрываются, однако, судя по всему, речь идет о хоккейной коробке, расположенной справа от стадиона.