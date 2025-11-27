Для разрушающегося стадиона «Динамо» в Омске ищут инвесторов

Ранее здесь собирались построить физкультурно-оздоровительный комплекс на 300 человек.

Вопрос о дальнейшем развитии стадиона «Динамо» в Омске был затронут губернатором Виталием Хоценко в ходе прямого эфира программы «Хоценко о важном». Глава региона подчеркнул, что окончательное решение о будущем арены зависит исключительно от наличия заинтересованных инвесторов.

– Стадион – это важное для омичей историческое место. Этот объект важно сохранить, но он находится в аварийном состоянии. Объект в федеральной собственности, в собственности общества «Динамо». Нужно найти решение по источнику финансирования. Как только будет видение, я проинформирую омичей о том, какое будущее ждет стадион, – рассказал губернатор в эфире.

Напомним, что в марте этого года на трибунах обрушилась часть крыши, и на этом месте до сих пор зияет дыра. Обломки не убирают из-за опасности повторных обвалов.

Стадион, построенный 96 лет назад, в 1929 году, можно назвать сильно устаревшим лишь наполовину. Не используются только аварийная трибуна, построенная через 30 лет после самого стадиона, в 1959-м. На самих же спортивных объектах, если позволяет погода, ежедневно занимаются молодые спортсмены.

Однако замглавы общества «Динамо» в беседе с «Омск-информом» отметил, что ремонт стадиона – задача неподъемная. Построить новый комплекс получится дешевле, чем пытаться вечно реконструировать развалины старого.

Отметим, что группа компаний «Эталон» собирается возвести на территории стадиона новый спортивный комплекс. Как было сказано в сообщении застройщика, новый комплекс будет рассчитан на 300 человек. Состоять ФОК будет из универсального игрового зала, борцовского зала и трех полей для мини-футбола.

Как оказалось, ФОК только часть проекта. Как явствует из представленных эскизов, помимо спорткомплекса в этой локации появится и элитное жилье. Помимо этого, компания рассматривает возможность строительства жилого комплекса на набережной Тухачевского, у метромоста. Здесь могут появиться как минимум два жилых дома высотой в 14 этажей.