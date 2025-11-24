Отравившая омских школьников компания снова замечена в «мутных» схемах с просрочкой

О деле «забыли» на полгода.

Сегодня, 24 ноября, Роспотребнадзор объявил предостережение компании, обвиняемой в отравлении омских школьников весной этого года.

Как следует из текста документа, ООО «Прогресс питания» допустило продление сроков годности продукции и внесло недостоверные данные в информационную систему.

– От 13.10.25 допущено продление сроков годности вырабатываемой продукции. Данный факт свидетельствует о нарушении прослеживаемости, а также внесении недостоверной информации в ФГИС «Меркурий», – сказано в результатах проверки.

Напомним, что массовое отравление детей случилось 22 апреля сразу в двух омских школах: № 90 и 8. Чем отравились дети и взрослые в школе № 8, не сообщалось, но в школе № 90 они почувствовали себя плохо, поев запеканку, которая должна была быть творожной, но больше походила на мясную с рисом.

Продуктами обе школьные столовые обеспечивало ООО «Прогресс питания». Уже выяснилось, что в школу № 8 компания поставляла некачественную продукцию. А в школе № 90 неправильно готовили еду из продуктов, которые поставщик к тому же хранил с нарушениями.

Тогда за медицинской помощью обратились 45 человек, среди которых 30 несовершеннолетних. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Предоставление услуг, не соответствующих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»). С тех пор о деле забыли.

Однако недавно, в середине ноября, после жалоб омичей в соцсетях глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о проведенном по уголовному делу комплексе следственных действий и установленных обстоятельствах.