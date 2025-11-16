Бастрыкин затребовал доклад о массовом отравлении в омских школах

По словам пострадавших, виновные до сих пор не наказаны.

omskinform.ru

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу о массовом отравлении учеников и сотрудников двух омских школ. Инцидент произошел в апреле, однако, как пожаловались пострадавшие в соцсетях, виновные до сих пор не были привлечены к ответственности.

Напомним, что происшествия случились 22 апреля сразу в двух школах: № 90 и 8. Чем отравились дети и взрослые в школе № 8, не сообщается, но в школе № 90 они почувствовали себя плохо, поев запеканку, которая должна была быть творожной, но больше походила на мясную с рисом.

Продуктами обе школьные столовые обеспечивала компания «Прогресс питания». Уже выяснилось, что в школу № 8 компания поставляла некачественную продукцию. А в школе № 90 неправильно готовили еду из продуктов, которые поставщик к тому же хранил с нарушениями.

В апреле за медицинской помощью обратились 45 человек, среди которых 30 несовершеннолетних. Тогда Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Предоставление услуг, не соответствующих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Омской области Виталия Батищева доклад о проведенном по уголовному делу комплексе следственных действий и установленных обстоятельствах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.