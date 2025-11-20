Глава Омского района сообщил о полной ликвидации последствий взрыва газопровода

Глава Омского муниципального района Геннадий Долматов сообщил, что последствия вчерашней аварии на магистральном газопроводе полностью ликвидированы, подача газа возобновлена. Ранее об устранении последствий инцидента заявлял губернатор Омской области.
– Последствия аварии на магистральном газопроводе в Омском районе устранены в полном объеме. Пуск газа осуществлен. Хочу поблагодарить губернатора Омской области Виталия Хоценко, который лично курировал работы по восстановлению объекта, заместителя председателя правительства Алексея Ромахина, министра региональной безопасности Омской области Алексея Кубица, начальника Главного управления МЧС России по Омской области Владислава Колодинского, начальника Омского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск» Валерия Шахова, генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Омск» Евгения Еловика, моего заместителя Аркадия Власова и заместителя по строительству, вопросам ЖКХ и жизнеобеспечения района Андрея Гречко, глав Ростовкинского и Богословского сельских поселений Ольгу Попову и Ларису Руль, управление общественной безопасности, управление жизнеобеспечения населения, а также муниципальные предприятия Омского района, – подчеркнул Долматов.
Глава района добавил, что к ликвидации аварии привлекались специалисты МЧС, газового хозяйства, правоохранительных органов, а также муниципальные службы. Доставка газа осуществлялась по дополнительным каналам для обеспечения стабильного снабжения населения.
Ранее в домовых чатах города появилось видео, где мэр Омска Сергей Шелест связывал происшествие с действиями преступников. По словам градоначальника, эта информация не соответствует действительности и распространяется с целью дестабилизации общественной обстановки.