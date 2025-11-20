Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

Под Омском устранили последствия взрыва на газопроводе

Сети починили. Газоснабжение восстановили.

Сегодня в поселке Ростовка Омского района полностью устранили последствия аварии на магистральном газопроводе. Об этом сообщил губернатор Омской области в своем ТГ-канале.

– Пуск газа в газопровод осуществлен, – отметил Хоценко.

Напомним, утром 18 ноября в поле около Ростовки во время ремонта на наземном газопроводе произошла утечка газа. Возник пожар. В результате часть домов осталась без газа, горячей воды и отопления (котельные тоже работали на газе).

·Происшествия

Под Омском устранили последствия взрыва на газопроводе

Сети починили. Газоснабжение восстановили.

Сегодня в поселке Ростовка Омского района полностью устранили последствия аварии на магистральном газопроводе. Об этом сообщил губернатор Омской области в своем ТГ-канале.

– Пуск газа в газопровод осуществлен, – отметил Хоценко.

Напомним, утром 18 ноября в поле около Ростовки во время ремонта на наземном газопроводе произошла утечка газа. Возник пожар. В результате часть домов осталась без газа, горячей воды и отопления (котельные тоже работали на газе).