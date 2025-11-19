Капитан омского «Авангарда» вошел в топ-10 лучших игроков КХЛ

Помимо Шарипзянова список полон воспитанниками омского хоккея.

hawk.ru

На официальном сайте Континентальной хоккейной лиги опубликован рейтинг лучших хоккеистов сезона, в котором представлены игроки с омскими корнями и те, кто выступал за «Авангард». Список составлен на основе множества статистических показателей, учитывающих вклад каждого спортсмена в игру.

Для вратарей ключевыми показателями стали среднее количество отраженных бросков за матч и средний показатель пропущенных шайб. У защитников и нападающих, помимо набранных очков, учитывались показатель «плюс/минус», количество отборов, силовых приемов и блокированных бросков за игру. Форварды дополнительно оценивались по голам, забитым в равных составах, в меньшинстве и в большинстве.

Возглавил список потенциальный , но не состоявшийся трансфер «Авангарда» – Мартин Гернат из «Локомотива». Следом идет воспитанник омского хоккея и любимец болельщиков Владимир Ткачев, который покинул клуб в этом межсезонье и теперь играет за магнитогорский «Металлург».

На четвертом месте расположился еще один воспитанник омского хоккея, экс-вратарь «Авангарда» Денис Костин, ныне защищающий цвета нижегородского «Нефтехимика».

Замыкает топ-10 действующий игрок «Авангарда» – капитан команды Дамир Шарипзянов, продолжающий радовать болельщиков стабильной и уверенной игрой на льду.