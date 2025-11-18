Омичей предупреждают о миллионных штрафах за срубленные елки

За ущерб лесу придется сильно раскошелиться.

omskinform.ru

Всюду царит предновогодняя атмосфера: магазины завалены игрушками и подарками, установлены елки и наряжены гирляндами фасады домов. Наверняка омичи уже задумались о новогодней лесной красавице, не все приобретают искусственную модель, многие предпочитают натуральную ель дома.

Однако незаконная рубка запрещена – 3-4 тысячи рублей придется заплатить за такое правонарушение; с пилой, топором или на машине штраф составляет уже 5 тыс. руб., ущерб больше 5 тыс. «тянет» на уголовное дело: штраф до полумиллиона или до 2 лет лишения свободы. Группа лиц или крупный ущерб от 50 тыс. – штраф составит 3 млн рублей.

Тем временем в Омске будут работать елочные базары, в каждом округе свой. В Октябрьском округе елку можно будет купить вот по этим адресам, сезон продаж откроется в начале декабря в Советском округе, опубликована информация о елочных базарах в Ленинском и в Центральном округах, также было выделено десять площадок, расположенных в разных частях Кировского округа, предназначенных специально для торговли деревьями.