Один из самых густонаселенных районов Омска станет гигантским елочным базаром

Сезон продаж елок стартует с начала декабря.

С 1 по 31 декабря в Советском округе Омска будет работать шесть елочных базаров. Жители округа смогут приобрести новогодние елки на Заозерной, 26; Бархатовой, 9; Нефтезаводской, 21; Менделеева, 30. На улице Химиков откроются сразу два пункта продажи – по адресам: Химиков, 32, и Химиков, 6. Такой формат позволит омичам выбрать елку в наиболее удобном для себя месте.

Кроме того, как сообщил мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале, на территории Советского округа планируется открыть еще 11 точек продажи елок по результатам открытого аукциона. Торги запланированы на 26 ноября.

Места будут распределены по адресам: проспект Королева, 8; проспект Мира, 12, 51 и 96; улица Нефтезаводская, 30; улица 22 Апреля, 8 и 26, корпус 1; улица Блюхера, 26; улица Волховстроя, 88; проспект Мира, 43; улица 2-я Поселковая, 12. Это позволит расширить сеть елочных базаров.

Для участия в аукционе претенденту необходимо подать заявку лично или через доверенного представителя. Прием документов ведется в администрации Советского округа по адресу: ул. Красный Путь, д. 107, кабинеты 204 и 109. По всем вопросам можно обращаться по телефону 25-57-07.