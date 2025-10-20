Омск-Информ
Стали известны первые адреса елочных базаров в Омске

Подать заявку на участие в аукционе можно до 14 ноября.

В Ленинском округе Омска начали определять места для установки елочных базаров на новогодние праздники. Как сообщил мэр города Сергей Шелест, предпринимателям предложено 16 новых адресов.

Среди них улицы 10-я Чередовая (дома 26 и 26/2), 19-я Марьяновская, 1-й Красной Звезды, Воровского, Гашека, Гуртьева, Жуковского, Карбышева, Котельникова, Марченко, Молодогвардейская и Рождественского.

Кроме того, для уже действующих точек будут продлены договоры на развертывание торговли на улицах Серова, Д. Бедного, Крыловская, 6-я Станционная и проспекте Сибирском.

Предприниматели, планирующие разместить свои елочные развалы, должны подать заявку на участие в аукционе до 14 ноября. Документы принимаются в администрации Ленинского округа по адресу: проспект Маркса, 62, кабинет 212.

Дополнительные сведения доступны по телефону 8 (3812) 400-300.

