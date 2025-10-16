В Омске уже определили места продажи новогодних елок

Продажи стартуют 1 декабря и продлятся весь месяц.

omskinform.ru

Мэр Омска Сергей Шелест обнародовал список адресов, где в декабре омичи смогут приобрести новогодние елки. Было выделено десять площадок, расположенных в разных частях Кировского округа, предназначенных специально для торговли деревьями.

Каждый такой пункт продажи представляет собой участок площадью 16 квадратных метров, предоставляемый предпринимателям по договорам с местной администрацией. Они смогут осуществлять продажу елок с 1 по 31 декабря.

Вот полный список мест елочных базаров:

ул. 12 Декабря, 104;

ул. 12 Декабря, 64;

ул. 70 лет Октября, 14/1;

ул. 70 лет Октября, 20;

ул. 70 лет Октября, 9;

ул. Бетховена, 18;

ул. Ватутина, 7в;

ул. Комкова, 2;

ул. Мельничная, 126а;

ул. Степанца, 2.

Напомним, что в прошлом году в Омске было 40 торговых точек с елками.

Ранее сообщалось, что за незаконную торговлю елками можно получить штраф – от 1 тысячи до 100 тысяч рублей.