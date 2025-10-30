Омск-Информ
·Общество

Один из округов Омска «завалят» новогодними елками

В округе будет работать свыше десяти елочных базаров.

В одном из округов Омска откроется сразу 13 елочных базаров. Об этом сообщил мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале.

Так, в Октябрьском округе «легальную» ель можно будет купить по адресам:

  • пр-т Космический, 18д;
  • ул. Кирова, 10;
  • ул. Кирова, 16/3;
  • ул. Кирова, 20;
  • ул. Кирова, 49/1 (ТК «Панорама-Центр»);
  • ул. Масленникова, 179;
  • пр-т Космический, 52 (рынок «Октябрьский»);
  • ул. 75-й Гв. Бригады, 1г;
  • пр-т Космический, 17б (ТЦ «Октябрьский»);
  • пр-т Космический, 17б (у бывшего кинотеатра «Космос»);
  • ул. Рощинская, д. 1 (ТК «Роща»);
  • пр-т Космический, 26а;
  • ул. 75-й Гв. Бригады, 18.

Также градоначальник сообщил, что в городе будут проходить рейды, направленные на пресечение нелегальной торговли елками. Незаконные базары начнут искать с 1 декабря.

Ранее сообщалось об открытии елочных базаров в Ленинском округе.

