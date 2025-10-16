«Авангард» сыграет против своего бывшего тренера со скандальным прошлым

Матч пройдет в Астане сегодняшним вечером.

Сегодня, 16 октября, хоккейный клуб «Авангард» проведет матч регулярного чемпионата КХЛ против казахстанского «Барыса». Игра пройдет на «Барыс Арене» в Астане.

В текущем сезоне команды встретятся впервые. Напомним, что летом этого года «Барыс» возглавил экс-тренер омского клуба Михаил Кравец. В позапрошлом сезоне после разгромного поражения от «Локомотива» с ним расторгли контракт. Позже он сказал, что даже не подозревал, что его отправят в отставку. А затем и вовсе заявил, что в «Авангарде» ему воткнули нож в спину.

Сумеют ли «ястребы» обыграть команду бывшего тренера, станет известно сегодня вечером. Матч начнется в 20:30 по омскому времени.