Контракт с канадцем подписали на один год.

В минувшую субботу, 16 августа, китайский хоккейный клуб «Шанхай Дрэгонс» объявил о подписании экс-легионера «Авангарда» Райана Спунера. Как сообщила пресс-служба китайского клуба, контракт с 33-летним нападающим подписали на один сезон.

В «драконах» отметили сильные стороны канадца, среди которых: техника катания, скорость, чтение игры и умение работать в команде.

– Райан Спунер давно в КХЛ, его сильные стороны известны: катание, скорость, чтение игры, работа на команду. Умеет разгонять атаки и доставлять шайбу в чужую зону. Поможет нам и в равных составах, и в большинстве, – рассказали в «Шанхай Дрэгонс».

Напомним, что в прошлом году Спунер присоединился к «Авангарду» в разгар сезона. В регулярке нападающий из Канады провел 54 матча, набрав 39 очков (8+31) по системе гол+пас. В плей-офф нападающий вышел на лед в 13 играх и добавил к своей статистике еще 3 очка.

Ранее с ообщалось, что в китайский клуб из Омска ушли три специалиста. Новым генеральным директором клуба стал Сергей Белых, который с 2019 по 2023 год занимал тот же пост в «Авангарде». Также «верхушку» китайского клуба пополнил бывший пресс-секретарь «ястребов» Олег Малицкий, проработавший в Омске 13 лет, начиная с сезона-2012/2013. В медицинском блоке китайцев также произошли изменения: новым врачом клуба стал работавший в «Авангарде» 17 лет Дмитрий Батушенко.