Новый специалист ранее работал в нижегородском «Торпедо».

В омском «Авангарде» появился новый врач. Взамен ушедшего в «Шанхай Рэгонс» Дмитрия Батушенко, проработавшего в Омске 17 сезонов и ушедшего в конце июля, придет Сергей Винников.

Дмитрий Батушенко дважды получал призы лучшего в своем амплуа на уровне КХЛ. При нем в омском клубе появился современный медцентр, отвечающий всем современным стандартам.

По данным телеграм-канала «Вброс по борту», нареканий работа 47-летнего Дмитрия Батушенко не вызывала, однако в это межсезонье над ним поставили куратора из Санкт-Петербурга. И это сотрудничество вылилось в увольнение врача «по семейным обстоятельствам».

Новый медик «Авангарда» ставил на ноги игроков нижегородского «Торпедо», а еще раньше – «Северстали». Он присоединится к омскому клубу на сборах в Санкт-Петербурге.