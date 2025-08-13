В омском клубе он провел 4 года.

В минувший вторник, 12 августа, китайский клуб «Шанхай Дрэгонс» сообщил о назначении Сергея Белых генеральным директором клуба. С 2019 по 2023 год Белых руководил омским «Авангардом», с которым в 2021 году стал обладателем Кубка Гагарина. После Омска с 2023 по 2025 год возглавлял футбольный «Спартак-Москва».

Как рассказал сам Белых, предложение занять пост гендиректора китайского клуба он принял с воодушевлением.

– Проект очень интересный и амбициозный, поэтому я с радостью принял предложение стать генеральным директором «Шанхай Дрэгонс». Я немало времени провел в «Авангарде», хорошо знаю КХЛ, имею опыт сложных проектов, связанных с переездом команды и стартом сезона на новой арене, – цитирует Белых пресс-служба «драконов».

Также Белых рассказал, что «Шанхай Дрэгонс» в скором времени переедет на родину – в Китай. Однако ближайший сезон зарубежный клуб проведет на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге.

Напомним, что китайский клуб «Куньлунь Ред Стар» официально сменил свое название на «Шанхай Дрэгонс». Несмотря на китайское происхождение клуба, с сезона-2020/2021 он проводит свои домашние игры в России. Переезд клуба в Россию был вызван пандемией коронавируса, из-за которой в финале сезона-2019/2020 команда вынуждена была проводить домашние матчи в Москве и Новосибирске. Однако даже после завершения пандемии клуб остался в России, играя в подмосковных Мытищах.

В это межсезонье стало известно, что команда переезжает на «СКА Арену», крупнейшую хоккейную арену мира.