·Спорт

В омском клубе специалист отработал 13 сезонов.
Многолетний глава пресс-службы «Авангарда» Олег Малицкий перешел в хоккейный клуб «Шанхай Дрэгонс». Он назначен руководителем пресс-службы китайской команды, сообщает РБК Омск.
Малицкий подтвердил смену места работы, но пока воздержался от подробных пояснений, отметив лишь начало нового этапа карьеры. 
В омском клубе Олег Малицкий отработал 13 лет, начиная с сезона-2012/2013. Первого июля он официально покинул пост главы пресс-службы, преемником Малицкого стала Татьяна Козлова, до этого трудившаяся в московском футбольном клубе «Локомотив» и Российском футбольном союзе.
Ранее сообщалось, что «Шанхай Дрэгонс» возглавил бывший гендиректор «Авангарда» Сергей Белых.
Мария Филимонова
