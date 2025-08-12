Омск-Информ
Хоккейный инсайдер сообщил о ночном прибытии игрока в Санкт-Петербург.

Стали известны подробности появления канадского защитника Максима Лажуа в составе «Авангарда».

Как сообщил хоккейный инсайдер Лев Лукин, защитник уже должен был приехать в Санкт-петербург. 

– Защитник Максим Лажуа должен прибыть в Северную столицу сегодня ночью, – написал вчера в своем телеграм-канале инсайдер.

Напомним, «Авангард» заключил с Лажуа контракт на один год. Ранее инсайдеры назвали зарплату защитника в «Авангарде». Она составит 40 млн рублей.

Остальные игроки омского клуба уже начали недельный тренировочный цикл в питерском комплексе «Юбилейный». Ранее Лукин раскрыл подробности возвращения в состав команды заболевшего Дмитрия Рашевского.

Мария Филимонова
·Спорт

