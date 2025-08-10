Главный тренер вместе с игроками и их близкими прокатился на теплоходе по Неве.

Стали известны детали тренировочных сборов омского «Авангарда», которые проходят в Санкт-Петербурге. Главный тренер Ги Буше вместе с руководством команды решили сосредоточиться на культурной программе.

Первым делом игроки вместе с семьями отправились на водную прогулку на теплоходе по Неве.

- План №1 – подготовка команды не только на льду, но и за его пределами. Убедиться, что все узнали друг друга не только на льду, но и за его пределами, познакомились семьями, - пояснил Буше. - Усилиями Евгения Кожевникова, Германа Чистякова и Алексея Сопина созданы лучшие условия для сплочения. Дана возможность увидеть невероятный город. Мы получаем сочетание спортивной подготовки, которая нам нужна, и условия для того, чтобы подготовиться к нашей борьбе.

Судя по снимкам «старички» «ястребов», капитан Дамир Шарипзянов и вратарь Никита Серебряков, продолжают «тусить» вместе. Только на этот раз к фронтменам команды присоединились их жены и дети. Судя по всему, пока они далеки от мысли взять к себе в компанию кого-то из новичков.

Уточняется, что интенсивные тренировки будут сочетаться с культурной программой и семейными мероприятиями, чтобы игроки смогли ощутить себя единым коллективом.