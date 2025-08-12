Форвард приступит к тренировкам уже завтра.

Сегодня ночью, 12 августа, стало известно о состоянии новичка «Авангарда» Дмитрия Рашевского. Как сообщил хоккейный инсайдер Лев Лукин, Рашевский выздоровел и готов приступить к тренировкам омского клуба в Санкт-Петербурге.

– Дмитрий Рашевский, по моей информации, завтра приступает к тренировкам на льду с «Авангардом» на сборах в Питере, – написал Лукин в своем телеграм-канале.

Напомним, что прямо перед началом сезона у нападающего выявили проблемы со здоровьем и он находился на лечении в Москве. Отсутствие форварда заметили 5 августа на открытой тренировке.

Остальные игроки омского клуба уже начали недельный тренировочный цикл в питерском комплексе «Юбилейный», лед которого оформлен в предсезонной стилистике «Авангарда».

Отметим, что за заболевшего перед сезоном Рашевского «Авангард», по разным данным, отдал от 115 до 117 миллионов рублей.