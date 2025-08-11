Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Спорт

Клуб подчеркнул соответствие своего характера городу на Неве.

Хоккейный клуб «Авангард» представил предсезонный логотип для сборов в Санкт-Петербурге.

– Сибирскому клубу подходит суровый северный характер города на Неве, поэтому на время тренировочного процесса в Питере приодеться решили соответствующе. Строгий черно-белый ястреб будет приглядывать за всеми нами ближайшую неделю, – отметили в пресс-службе клуба.

Напомним, что 9 августа «Авангард» отправился на выездную часть сборов в Санкт-Петербург. «Ястребы» проведут там неделю с культурной программой и интенсивными тренировками. Ранее сообщалось, что первым делом игроки вместе с семьями отправились на водную прогулку на теплоходе по Неве.

Мария Филимонова
·Спорт

Клуб подчеркнул соответствие своего характера городу на Неве.

Хоккейный клуб «Авангард» представил предсезонный логотип для сборов в Санкт-Петербурге.

– Сибирскому клубу подходит суровый северный характер города на Неве, поэтому на время тренировочного процесса в Питере приодеться решили соответствующе. Строгий черно-белый ястреб будет приглядывать за всеми нами ближайшую неделю, – отметили в пресс-службе клуба.

Напомним, что 9 августа «Авангард» отправился на выездную часть сборов в Санкт-Петербург. «Ястребы» проведут там неделю с культурной программой и интенсивными тренировками. Ранее сообщалось, что первым делом игроки вместе с семьями отправились на водную прогулку на теплоходе по Неве.

Мария Филимонова