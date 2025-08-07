Омск-Информ
Форвард, скорее всего, не успеет до начала сезона. 

Сегодня, 7 августа, стало известно о состоянии нового форварда «Авангарда» Дмитрия Рашевского. По словам инсайдеров, у нападающего выявлены проблемы со здоровьем и пока он находится в Москве. 

– У форварда, за которого омичи выплатили рекордную компенсацию, выявлены некие проблемы со здоровьем. Сейчас хоккеист находится в Москве, – рассказали в телеграм-канале «Вброс по борту». 

Напомним, что отсутствие форварда заметили 5 августа на открытой тренировке. Как рассказал пресс-атташе клуба Никита Бахуров, хоккеист заболел прямо перед началом сезона. 

Отметим, что по некоторым данным, за переход игрока «Авангард» заплатил от 115 до 117 миллионов рублей. 

1020Олег Кипорук
1020Олег Кипорук