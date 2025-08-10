Экс-чиновника отправили по этапу в Омск позже, чем планировалось.

Появилась новая информация о дате суда над бывшим омским вице-губернатором, экс-министром труда и соцразвития Владимиром Куприяновым.

По данным Любинского районного суда Омской области, дата перенесена на две недели. Процесс начнется 18 августа. Сроки сдвинулись на две недели из-за того, что бывшего чиновника только отправили по этапу из Москвы по железной дороге, и процесс затянулся.

Отметим, что бывший вице-губернатор содержался под стражей в московском СИЗО № 5 с начала июня прошлого года. Владимира Куприянова обвиняют в получении взяток (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ) от директора Марьяновского дома-интерната Валерия Башурова за содействие в успешной аттестации и предоставлении поощрений. Над последним, кстати, суд уже начался. Башуров заключил сделку со следствием, сдав своего бывшего руководителя.

По версии следствия, с 2018 по 2023 год Куприянов принимал денежные средства, а также бытовую технику и услуги: газонокосилку, мотокультиватор, кожаный саквояж и установку спортивного комплекса на своем приусадебном участке.

Взятки доставлялись в поселок Любинский, в дом родственников чиновника. Поэтому дело и передали в Любинский районный суд. В июле бывшему чиновнику продлили меру пресечения: он пробудет под стражей до октября.