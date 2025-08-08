В России разрабатывается схема для обеспечения работы ключевых сервисов.
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев объявил о разработке новой технической схемы, обеспечивающей гражданам доступ к ключевым онлайн-сервисам в периоды временного отключения мобильного интернета.
Шадаев пояснил, что данная схема предполагает проверку подлинности пользователя посредством теста CAPTCHA, позволяющей подтвердить, что запрос поступает от реального человека, а не автоматизированной системы. После прохождения такого теста граждане получат возможность пользоваться услугами, включенными в специально созданный белый список.
– Минцифры совместно с операторами подготовили техническую схему доступа граждан к мобильному интернету в условиях ограничений. То есть когда происходит блокировка, по капче пользователи смогут получить доступ к белому списку основных сервисов на той же скорости, – пояснил министр на площадке форума «Цифровая эволюция», передает «Интерфакс».
Белый список включает основные сервисы повседневного пользования, такие как службы доставки еды, транспортные приложения (такси) и маркетплейсы. Эти меры направлены на минимизацию неудобств для граждан в критические моменты.
– Отдельно мы договорились, что все, что касается сетей M2M, также мы отдельно пропишем и выделим в данном случае, чтобы не отказывали банкоматы, устройства самообслуживания и так далее, – уточнил Шадаев.
Отметим, что в последнее время в Омске снова начались проблемы с выходом в интернет. Вчера омичи не могли вызвать такси и связаться с близкими.
Напомним, что масштабные сбои мобильной сети начались в июне. Проблемы с работой наблюдаются в различных районах Омска, независимо от используемого оператора связи. Ранее сообщалось, что Минцифры совместно с операторами связи рассматривает возможность систематизации отключений мобильного интернета на территории России. В Омске же планируют решить проблему «островками» Wi-Fi.