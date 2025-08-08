Отключение мобильной связи и онлайн-сервисов вызвало волну негодования.
Вчера, 7 августа, омичи столкнулись с очередным отключением мобильной связи и интернета. Согласно данным сайта DownDetector, сбои начались в 16:00. За сутки количество жалоб превысило 900, и до сих пор стабильно каждый час их количество увеличивается. Больше всего страдает Кировский и Центральный округ города.
По словам нашей читательницы, невозможность связаться с близкими людьми, оплатить услуги онлайн или заказать такси стало настоящим испытанием для горожан.
– Вчера в центре города не работала ни телефонная связь, ни интернет! Уже просто нервы на пределе! Невозможно позвонить близким, когда это необходимо, рассчитаться переводом за услуги, вызвать такси через приложение! Пришлось вызывать такси по старинке, по номеру телефона, но водитель, приехав, начал сразу просить перевести ему деньги за поездку. А как это сделать, если нет интернета? Люди просто в панике! Переходим на наличку? – поделилась с редакцией читательница «Омск-информа» Ольга Х.
Отсутствие привычных удобств современной жизни вызвало тревогу среди жителей.
Напомним, что масштабные сбои мобильной сети начались в июне. Проблемы с работой наблюдаются в различных районах Омска, независимо от используемого оператора связи. Ранее сообщалось, что Минцифры совместно с операторами связи рассматривает возможность систематизации отключений мобильного интернета на территории России. В Омске же планируют решить проблему «островками» Wi-Fi.