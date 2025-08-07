Сбои продлились более 5 часов.

Сегодня, 7 августа, в Омске вновь отмечены перебои в работе мобильного интернета. Согласно данным сайта DownDetector, сбои начались в 17:00, однако к 22:00 количество жалоб уменьшилось.

Основная проблема, о которой сообщают пользователи, – это «общий сбой». Кроме того, некоторые жители Омска также сталкиваются с трудностями при открытии мобильных приложений. В основном страдают абоненты «Теле2» и «YOTA».

Проблемным остается Левый берег. Как сообщили нам читатели, интернета там как не было, так и нет.

– Интернет появляется на мосту между Ареной и Заозерной и до Дмитриева его просто нет. На бульваре Архитекторов (где живет читательница – Прим. ред.) тоже не ловит, – сообщила читательница «Омск-информа» Ольга Х.

Напомним, что масштабные сбои мобильной сети начался в июне. Проблемы с работой наблюдаются в различных районах Омска, независимо от используемого оператора связи. Ранее сообщалось, что Минцифры совместно с операторами связи рассматривает возможность систематизации отключений мобильного интернета на территории России. В Омске же планируют решить проблему «островками» Wi-fi.