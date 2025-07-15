Омск-Информ
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·Общество

В России собираются создать единый центр, который будет управлять отключениями мобильного интернета.

Минцифра и телекоммуникационные компании обсуждают внедрение единых правил для регулирования отключений мобильного интернета, сообщает высокопоставленный чиновник и топ-менеджер одной из сотовых компаний. В настоящее время распоряжение об отключении связи могут выдавать различные органы власти, включая региональные власти, МЧС и другие инстанции, что, по их мнению, порождает хаотичную картину.

– До последнего времени операторы связи следовали указаниям Роскомнадзора и силовых ведомств, в частности, ФСБ. Это было стандартной практикой – например, в ходе подготовки к различным массовым мероприятиям. Но в силу сложившейся обстановки и участившихся атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) структур, отдающих подобные распоряжения, стало слишком много, – передают слова источника «Известия».

Примером служит недавнее ограничение работы мобильного интернета накануне Дня Победы, а также сбои во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), вызванные мерами безопасности. Кроме того, мобильные сети периодически прерываются из-за угроз беспилотных атак на стратегические объекты, включая аэропорты. Так, с 5 по 7 июля российские авиаперевозчики отменили 485 рейсов, 88 самолетов приземлились на запасных аэродромах, а 1,9 тысячи рейсов были задержаны.

Омичи столкнулись с массовыми отключениями интернета сначала с 7 по 11 июня, а потом и в канун празднования Дня молодежи 27 июня.  

Специалисты сотовых операторов сталкиваются с избытком запросов на временное отключение связи, многие из которых приходят от руководителей местного уровня, не уполномоченных на принятие таких решений. Эти запросы требуют отправки в Москву, тщательного анализа и планирования, что занимает время и снижает оперативность реакции. Есть риск случайного отключения доступа там, где это не требуется.

Карен Казарян, директор Института исследований интернета, поддерживает идею упорядочения процедур отключения и предлагает назначить единый регулирующий орган, через который операторы будут получать инструкции. Создание эффективной системы коммуникации для быстрого доведения достоверной информации до операторов также было бы целесообразным, подчеркивает эксперт.

Олег Кипорук
·Общество

В России собираются создать единый центр, который будет управлять отключениями мобильного интернета.

Минцифра и телекоммуникационные компании обсуждают внедрение единых правил для регулирования отключений мобильного интернета, сообщает высокопоставленный чиновник и топ-менеджер одной из сотовых компаний. В настоящее время распоряжение об отключении связи могут выдавать различные органы власти, включая региональные власти, МЧС и другие инстанции, что, по их мнению, порождает хаотичную картину.

– До последнего времени операторы связи следовали указаниям Роскомнадзора и силовых ведомств, в частности, ФСБ. Это было стандартной практикой – например, в ходе подготовки к различным массовым мероприятиям. Но в силу сложившейся обстановки и участившихся атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) структур, отдающих подобные распоряжения, стало слишком много, – передают слова источника «Известия».

Примером служит недавнее ограничение работы мобильного интернета накануне Дня Победы, а также сбои во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), вызванные мерами безопасности. Кроме того, мобильные сети периодически прерываются из-за угроз беспилотных атак на стратегические объекты, включая аэропорты. Так, с 5 по 7 июля российские авиаперевозчики отменили 485 рейсов, 88 самолетов приземлились на запасных аэродромах, а 1,9 тысячи рейсов были задержаны.

Омичи столкнулись с массовыми отключениями интернета сначала с 7 по 11 июня, а потом и в канун празднования Дня молодежи 27 июня.  

Специалисты сотовых операторов сталкиваются с избытком запросов на временное отключение связи, многие из которых приходят от руководителей местного уровня, не уполномоченных на принятие таких решений. Эти запросы требуют отправки в Москву, тщательного анализа и планирования, что занимает время и снижает оперативность реакции. Есть риск случайного отключения доступа там, где это не требуется.

Карен Казарян, директор Института исследований интернета, поддерживает идею упорядочения процедур отключения и предлагает назначить единый регулирующий орган, через который операторы будут получать инструкции. Создание эффективной системы коммуникации для быстрого доведения достоверной информации до операторов также было бы целесообразным, подчеркивает эксперт.

Олег Кипорук