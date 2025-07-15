В России собираются создать единый центр, который будет управлять отключениями мобильного интернета.

Минцифра и телекоммуникационные компании обсуждают внедрение единых правил для регулирования отключений мобильного интернета, сообщает высокопоставленный чиновник и топ-менеджер одной из сотовых компаний. В настоящее время распоряжение об отключении связи могут выдавать различные органы власти, включая региональные власти, МЧС и другие инстанции, что, по их мнению, порождает хаотичную картину.

– До последнего времени операторы связи следовали указаниям Роскомнадзора и силовых ведомств, в частности, ФСБ. Это было стандартной практикой – например, в ходе подготовки к различным массовым мероприятиям. Но в силу сложившейся обстановки и участившихся атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) структур, отдающих подобные распоряжения, стало слишком много, – передают слова источника «Известия».

Примером служит недавнее ограничение работы мобильного интернета накануне Дня Победы, а также сбои во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), вызванные мерами безопасности. Кроме того, мобильные сети периодически прерываются из-за угроз беспилотных атак на стратегические объекты, включая аэропорты. Так, с 5 по 7 июля российские авиаперевозчики отменили 485 рейсов, 88 самолетов приземлились на запасных аэродромах, а 1,9 тысячи рейсов были задержаны.

Омичи столкнулись с массовыми отключениями интернета сначала с 7 по 11 июня, а потом и в канун празднования Дня молодежи 27 июня.

Специалисты сотовых операторов сталкиваются с избытком запросов на временное отключение связи, многие из которых приходят от руководителей местного уровня, не уполномоченных на принятие таких решений. Эти запросы требуют отправки в Москву, тщательного анализа и планирования, что занимает время и снижает оперативность реакции. Есть риск случайного отключения доступа там, где это не требуется.

Карен Казарян, директор Института исследований интернета, поддерживает идею упорядочения процедур отключения и предлагает назначить единый регулирующий орган, через который операторы будут получать инструкции. Создание эффективной системы коммуникации для быстрого доведения достоверной информации до операторов также было бы целесообразным, подчеркивает эксперт.