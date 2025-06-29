Пик жалоб пришелся на День молодежи.

Согласно данным сервиса Downdetector, ситуация с мобильным интернетом в Омской области начала стабилизироваться. К полудню воскресенья зафиксировано 341 обращение по поводу сбоев – это в разы меньше по сравнению с предыдущими днями.

Проблемы с мобильной связью в Омской области продолжаются уже третью неделю. Перебои начались еще 7 июня, а новый пик жалоб пришелся на 27 июня – накануне масштабных концертов ко Дню молодежи. После окончания праздничных мероприятий ситуация стала постепенно улучшаться.

Мобильные операторы заявляли, что ограничения «не с их стороны». Представители властей ссылались на профилактические работы и тестирование нового оборудования, а губернатор региона связал перебои со связью с мероприятиями по обеспечению безопасности жителей.