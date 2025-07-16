Поймать связь горожане смогут в парках, на остановках и в других общественных местах.
Из-за проблем с интернетом в регионах России начали делать точки бесплатного Wi-Fi в общественных местах. Они уже действуют в Нижнем Новгороде, Пензе и Самаре. Как сообщает «Город55», правительство Омской области также работает в этом направлении. Для горожан создадут интерактивную карту точек доступа Wi-Fi.
– На территории Омска установлены общественные точки доступа Wi-Fi, в том числе в парках, остановочных пунктах. Сейчас по поручению губернатора Министерством цифрового развития и связи Омской области ведется работа по сбору и обработке публичных точек доступа Wi-Fi, – сообщила пресс-секретарь губернатора Омской области Мина Ахвердиева.
Напомним, в Омске уже второй месяц нестабильно работает мобильный интернет. Проблемы наблюдаются в разных частях города вне зависимости от оператора.
Ранее сообщалось, что отключения мобильного интернета в России хотят систематизировать. Эту идею обсуждают Минцифры и телекоммуникационные компании.