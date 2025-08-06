Омск-Информ
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·Культура/Афиша

Почему оно не состоится, не сообщается.
Ледовое шоу «Сказки Евгения Плющенко», которое планировалось в Омске, отменили. Причина неизвестна. По данным сайта Kassy.ru, деньги за билеты омичам вернут в течение 30 дней.
Отметим, что сначала шоу планировалось 11 апреля. Потом его перенесли на 30 ноября. А вот теперь отменили совсем.
В шоу омичи могли бы увидеть выступления самого четырехкратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, его сына Александра, а также чемпионки России среди юниоров Елены Костылевой, чемпиона России и Европы Дмитрия Алиева, вице-чемпиона России Макара Игнатова и других фигуристов.
Андрей Андреев
·Культура/Афиша

Почему оно не состоится, не сообщается.
Ледовое шоу «Сказки Евгения Плющенко», которое планировалось в Омске, отменили. Причина неизвестна. По данным сайта Kassy.ru, деньги за билеты омичам вернут в течение 30 дней.
Отметим, что сначала шоу планировалось 11 апреля. Потом его перенесли на 30 ноября. А вот теперь отменили совсем.
В шоу омичи могли бы увидеть выступления самого четырехкратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, его сына Александра, а также чемпионки России среди юниоров Елены Костылевой, чемпиона России и Европы Дмитрия Алиева, вице-чемпиона России Макара Игнатова и других фигуристов.
Андрей Андреев