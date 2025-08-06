Омск-Информ
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·Образование

Пока сертификат соответствия получило только одно предприятие.
Сегодня на пресс-конференции в ТАСС представили образец первой школьной формы, которая соответствует новым стандартам ГОСТа. Ее пошила тверская фабрика. По данным директора предприятия, в среднем комплект формы на одного школьника обойдется в 13–14 тыс. рублей.
Напомним, ГОСТ для школьной формы в России утвердили этим летом. Согласно рекомендациям форма должна быть в деловом стиле. На ней можно разместить государственную символику и отличительные знаки образовательной организации, и нельзя – символику асоциальных молодежных объединений или пропаганду противоправного поведения. Фурнитура не должна иметь острых краев.
Стандарт официально вступит в силу с 3 сентября.
Андрей Андреев
·Образование

Пока сертификат соответствия получило только одно предприятие.
Сегодня на пресс-конференции в ТАСС представили образец первой школьной формы, которая соответствует новым стандартам ГОСТа. Ее пошила тверская фабрика. По данным директора предприятия, в среднем комплект формы на одного школьника обойдется в 13–14 тыс. рублей.
Напомним, ГОСТ для школьной формы в России утвердили этим летом. Согласно рекомендациям форма должна быть в деловом стиле. На ней можно разместить государственную символику и отличительные знаки образовательной организации, и нельзя – символику асоциальных молодежных объединений или пропаганду противоправного поведения. Фурнитура не должна иметь острых краев.
Стандарт официально вступит в силу с 3 сентября.
Андрей Андреев