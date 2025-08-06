Особенно не хотят они восстанавливать бордюрный камень.
Подрядчики, строившие дороги в Омске, отказываются исполнять гарантийные обязательства. Как сообщает «НГС55», чиновникам приходится обращаться в суд.
– В ходе комиссионного обследования автомобильных дорог, отремонтированных подрядными организациями «СибДОР», СПК «ДорСтрой», СФ «Континент», «АртРемСтрой», «Сиброс», не устранены замечания в части восстановления бортовых камней, – сообщили в мэрии.
Отметим, что учредителем «СибДОРа» является Лазар Погосян, «ДорСтроя» – Рафаел Авеян, «Континента» – Абгар Айрапетян, «АртРемСтроя» –Карен Мартоян, «Сиброса» – Арабо Григорян.
Ранее также сообщалось, что колеи на омской «дороге за миллиард», которую построили в 2020 году, не будут устранять по гарантии. Подрядчик, компания «СтройТраст», выиграл суд у чиновников.