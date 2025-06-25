Омск-Информ
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·Авто

Чиновники пытались добиться этого через суд, но не смогли.
Омичи пожаловались в соцсетях на колеи, которые образовались на поворотах дублера улицы 70 лет Октября. Дорогу на Левобережье открыли в конце 2020 года. Строительство обошлось бюджету в 1 млрд рублей. Однако устранять колеи по гарантии подрядчик, видимо, не будет.
– Для устранения недочетов дорожного покрытия на данной улице департамент строительства обратился в суд с иском к генподрядчику строительства дороги. Однако арбитражный суд отказал в удовлетворении требований департамента в части устранения колейности в рамках гарантийных обязательств, – процитировал автор поста ответ мэрии.
В итоге департамент строительства будет просить Управление дорожного хозяйства и благоустройства включить участок в перечень ремонтно-восстановительных работ в этом году.
Напомним, дорогу строила компания «СтройТраст».
Андрей Андреев
·Авто

Чиновники пытались добиться этого через суд, но не смогли.
Омичи пожаловались в соцсетях на колеи, которые образовались на поворотах дублера улицы 70 лет Октября. Дорогу на Левобережье открыли в конце 2020 года. Строительство обошлось бюджету в 1 млрд рублей. Однако устранять колеи по гарантии подрядчик, видимо, не будет.
– Для устранения недочетов дорожного покрытия на данной улице департамент строительства обратился в суд с иском к генподрядчику строительства дороги. Однако арбитражный суд отказал в удовлетворении требований департамента в части устранения колейности в рамках гарантийных обязательств, – процитировал автор поста ответ мэрии.
В итоге департамент строительства будет просить Управление дорожного хозяйства и благоустройства включить участок в перечень ремонтно-восстановительных работ в этом году.
Напомним, дорогу строила компания «СтройТраст».
Андрей Андреев