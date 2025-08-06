Строительная компания с когда-то миллионным оборотом сталкивается с исками.

Изначально омская компания ООО «СибАвтоТранс» может стать банкротом. Ее контрагент ООО «СибАвтоКом» обратился в Арбитражный суд с заявлением о признании его несостоятельным (банкротом). 4 августа Арбитражным судом Москвы было принято заявление ООО «СибАвтоКом», и предварительное заседание по рассмотрению обоснованности заявления назначено на 26 сентября.

ООО «СибАвтоКом» зарегистрировано в Омске. Первоначально ООО «СибАвтоТранс» также имело регистрацию в Омске, однако в январе 2024 года компанию перерегистрировали в Москве. Основной деятельностью «СибАвтоТранс» является выполнение подрядных работ в северных регионах России, включая бурение свай, строительство линий электропередачи, разработку грунта и осуществление грузоперевозок.

В 2023–2024 годах компания демонстрирует отсутствие выручки. В 2022 году компания заработала 1,1 млрд рублей с чистой прибылью 9,2 млн рублей.