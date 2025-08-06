В клубе также не исключают усиления по ходу сезона.

Генменеджер «Авангарда» Алексей Сопин рассказал о потенциальных усилениях в составе команды. По словам функционера, омичи не ведут переговоров с нападающими Александром Хмелевским и Адамом Ружичкой.

– Думаю, слухи о Хмелевском и Ружичке рождаются так – люди обсуждают финансовые проблемы «Салавата Юлаева» и пытаются понять, что клуб будет делать с высокооплачиваемыми лидерами. Отправляют в «Авангард». То же самое с Ружичкой – он не может подписать контракт со «Спартаком». Наверное, рассматриваются варианты обмена этих прав, многие эксперты отправляют его к нам. Пока ничего предметного по этим вопросам сказать не могу. Рассматриваем все варианты усиления, но сказать, что мы ведем переговоры по этим игрокам, пока не готов, – цитирует слова генменеджера Лев Лукин в своем телеграм-канале.

Сопин также подчеркнул, что у «Авангарда» остаются два свободных легионерских места. Если удастся закрыть позицию центрального нападающего Майклом Маклаудом, то команда, скорее всего, начнет сезон с текущим составом, а поиск возможного усиления продолжится уже по ходу чемпионата.

– Идет обсуждение, нужны ли нам центральный и крайний, или же два центральных. Ги Буше считает, что центральные могут играть с краю, я с ним в этом согласен. Мало центров не бывает, – добавил генменеджер.

Напомним, что ранее Алексей Сопин озвучил условия возвращения Маклауда в Омск.