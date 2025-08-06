Банк проанализировал, какой размер кредитов получили сибирские аграрии в 2025 году.

С начала 2025 года Сибирский банк Сбера выдал более 600 кредитов с господдержкой по программе министерства сельского хозяйства на общую сумму около 5,5 млрд рублей. Эта программа наиболее популярна среди аграриев из Алтайского края. С начала года в регионе выдали около 300 кредитов на общую сумму почти 2,5 млрд рублей.

– Программа льготного кредитования – это важный инструмент поддержки отечественных производителей и переработчиков сельскохозяйственной продукции, – сказал председатель Сибирского банка Сбера Дмитрий Солнцев. – Мы постарались максимально упростить процесс получения кредита – подать заявку можно онлайн на официальном сайте Сбера.

Объем финансирования новосибирских производителей составил чуть более 1 млрд рублей. Аналогичный результат показали омские фермеры. Еще около полумиллиарда рублей на льготных условиях получили предприятия малого бизнеса агропромышленного комплекса в Кузбассе.

ПАО «Сбербанк», генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций Nº 1481 от 11.08.2015. ИНН 7707083893. Реклама