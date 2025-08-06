Омичам предложат разнообразное меню и современную атмосферу.

Скоро в Омске появится новое заведение популярной сети кафе-пекарен из Петербурга «Цех85», имеющей более 160 точек в Северной столице и Москве, сообщает телеграм-канал «Омск_путеводитель». Информация о месте открытия пока хранится в секрете.

Будущие гости смогут насладиться современной атмосферой в стиле лофт и попробовать разнообразные блюда: традиционные круассаны, булочки, слойки, эклеры, пироги, торты, а также новые виды десертов и перекусов. Среди предложенных позиций будут сэндвичи, салаты и здоровые боулы. Напитки представлены широким выбором сортов кофе, чая и лимонадов.

Средний чек ожидается около 350 рублей. Среди подобных сетей в Омске открыты «Провиант», «Кремсоль», «Булочка с корицей», «Пряно-румяно» и «Пекарушка».