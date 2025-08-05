Омск-Информ
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·Общество

Бутылочка шампанского для питомцев обойдется почти в две тысячи рублей.

В меню ресторана «Метаморфозы», расположенного на улице Щербанева, 20, нашлись интересные позиции. На сайте заведения предлагается шампанское и мраморная говядина для четвероногих посетителей. 

Стоимость 375 мл безалкогольного игристого составит 1900 рублей, напиток можно заказать непосредственно в зале ресторана. Примечательно, что в состав собачьего шампанского входят полезные вещества: микроэлементы и белок, полученный из куриного яйца.

Кроме напитков, в ресторане питомцы гости могут попробовать специально приготовленную котлету из мраморного мяса говядины стоимостью 250 рублей за 100 граммов, а также закуску из свежего огурца весом 50 граммов за 150 рублей.

Олег Кипорук
·Общество

Бутылочка шампанского для питомцев обойдется почти в две тысячи рублей.

В меню ресторана «Метаморфозы», расположенного на улице Щербанева, 20, нашлись интересные позиции. На сайте заведения предлагается шампанское и мраморная говядина для четвероногих посетителей. 

Стоимость 375 мл безалкогольного игристого составит 1900 рублей, напиток можно заказать непосредственно в зале ресторана. Примечательно, что в состав собачьего шампанского входят полезные вещества: микроэлементы и белок, полученный из куриного яйца.

Кроме напитков, в ресторане питомцы гости могут попробовать специально приготовленную котлету из мраморного мяса говядины стоимостью 250 рублей за 100 граммов, а также закуску из свежего огурца весом 50 граммов за 150 рублей.

Олег Кипорук