Участники СВО вскоре приступят к занятиям в рамках кадрового проекта.

В Омской области продолжается реализация президентской инициативы по поддержке участников спецоперации. Победители регионального кадрового проекта «ПРОдвижение ГЕРОЕВ» вскоре приступят к профориентационному обучению.

По словам губернатора Омской области Виталия Хоценко, проект направлен на адаптацию участников СВО к гражданской жизни, создание условий для их карьерного роста и самореализации.

Кадровая программа «ПРОдвижение ГЕРОЕВ» стартовала в феврале 2025 года. В ходе отбора кандидаты проходили тестирование, собеседования, участвовали в деловых играх и оценочных мероприятиях.

В конкурсную комиссию вошли представители органов власти, бизнеса и общественных организаций. Жюри выбрало 75 победителей.

В обучение войдут модули по развитию управлению управленческих и личностных компетенций, знакомство с ключевыми направлениями развития региона и участие в стажировках в органах власти и на предприятиях. По итогам программы участники смогут получить предложения по трудоустройству и претендовать на включение в кадровый резерв Омской области.