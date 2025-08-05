За перелет до Бурятии придется заплатить более семи тысяч рублей.

Сегодня, 5 августа, авиакомпания Red Wings объявила о старте продаж билетов на новый прямой авиамаршрут Омск – Улан-Удэ. Регулярные рейсы между этими городами начнут выполняться с 5 октября 2025 года.

Билеты до Республики Бурятия уже доступны для покупки на официальном сайте и приложении RuStore. Стоимость перелета одного пассажира 5 октября этого года оценивается в 7100 рублей.

Также сообщается, Red Wings регулярно осуществляет полеты из Улан-Удэ в такие города, как Екатеринбург, Барнаул, Новокузнецк и Кемерово.