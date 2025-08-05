Омск-Информ
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·Общество

Людмила Василенко работает в сфере акушерства и гинекологии более 30 лет.
Президент России Владимир Путин присвоил почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» омскому врачу Людмиле Василенко. Соответствующий указ опубликован 31 июля 2025 года.
Василенко возглавляет отделение стационара БУЗОО Омской области «Клиническая медико-санитарная часть № 9». Она занимается практикой акушерства и гинекологии свыше 30 лет и является кандидатом медицинских наук.
Ранее президентским указом двое омских медиков получили почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации». 
Мария Филимонова
·Общество

Людмила Василенко работает в сфере акушерства и гинекологии более 30 лет.
Президент России Владимир Путин присвоил почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» омскому врачу Людмиле Василенко. Соответствующий указ опубликован 31 июля 2025 года.
Василенко возглавляет отделение стационара БУЗОО Омской области «Клиническая медико-санитарная часть № 9». Она занимается практикой акушерства и гинекологии свыше 30 лет и является кандидатом медицинских наук.
Ранее президентским указом двое омских медиков получили почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации». 
Мария Филимонова