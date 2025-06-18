Омск-Информ
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·Общество

Почетные награды получили два омских врача.

Президентским указом от 16 июня 2025 года двое омских медиков получили почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации». Награду получила Наталья Орлова, заместитель главного врача по клинико-экспертной работе Клинического диагностического центра. Она возглавляла учреждение с ноября 2012 года в течение почти 12 лет, сменившись на посту в октябре 2024 года. Вскоре после освобождения должности Орлова была награждена знаком отличия «За служение Омской области» II степени.

Вторая награда была присуждена Владимиру Хруцкому, главному врачу Городской стоматологической поликлиники № 2. Он возглавляет лечебное учреждение с декабря 2003 года, а в медицине он работает с 1981 года.

Напомним, что в известной омской больнице назначили нового заместителя главврача. 

1074Олег Кипорук
·Общество

Почетные награды получили два омских врача.

Президентским указом от 16 июня 2025 года двое омских медиков получили почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации». Награду получила Наталья Орлова, заместитель главного врача по клинико-экспертной работе Клинического диагностического центра. Она возглавляла учреждение с ноября 2012 года в течение почти 12 лет, сменившись на посту в октябре 2024 года. Вскоре после освобождения должности Орлова была награждена знаком отличия «За служение Омской области» II степени.

Вторая награда была присуждена Владимиру Хруцкому, главному врачу Городской стоматологической поликлиники № 2. Он возглавляет лечебное учреждение с декабря 2003 года, а в медицине он работает с 1981 года.

Напомним, что в известной омской больнице назначили нового заместителя главврача. 

1074Олег Кипорук