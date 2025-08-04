Омск-Информ
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·Происшествия

В мотиве этого преступления разбираются следователи.
Вчера около 05:00 в селе Новокарасук Крутинского района Омской области произошло убийство. По версии следователей, 44-летняя жительница Омска зарезала незнакомого 40-летнего сельчанина.
Нападение произошло возле кафе. Женщина была пьяна и вспорола мужчине шею осколком от бутылки. Он скончался на месте.
Омичку задержали. Следователи выясняют обстоятельства и мотив преступления. Женщине грозит до 15 лет лишения свободы.
Андрей Андреев
·Происшествия

В мотиве этого преступления разбираются следователи.
Вчера около 05:00 в селе Новокарасук Крутинского района Омской области произошло убийство. По версии следователей, 44-летняя жительница Омска зарезала незнакомого 40-летнего сельчанина.
Нападение произошло возле кафе. Женщина была пьяна и вспорола мужчине шею осколком от бутылки. Он скончался на месте.
Омичку задержали. Следователи выясняют обстоятельства и мотив преступления. Женщине грозит до 15 лет лишения свободы.
Андрей Андреев