Работникам ПВЗ негде встать для разгрузки.

Сегодня, 4 августа, омичи в соцсетях рассказали о новых парковочных местах для большегрузного транспорта на недавно отремонтированном бульваре Архитекторов. Водитель грузовика Wildberries решил поставить машину прямо на пешеходной зоне.

Как рассказали омичи, сначала была протоптана небольшая тропинка от дороги до пункта выдачи заказов по новому газону. После сотрудники решили не церемониться и сократить себе путь, подъехав вплотную к ПВЗ по пешеходной дорожке.

– Только сделали пешеходную дорожку, и тут же нужно начать ее разрушать. Ну что за люди! Пункт Wildberries в доме б. Архитекторов, 3/4. Сначала протоптали дорожку по свежевысаженному газону от Архитекторов, а теперь вообще решили не париться и подъезжать прямо к входу!, – рассказали омичи в паблике «Омск ВК».

Также сообщается, что такая практика не редкость: машины часто заежзают на пешеходную зону даже ночью.

Напомним, что реконструкция бульвара Архитекторов длилась два года и стоила 2 миллиарда рублей. Открылся бульвар в конце июля, однако омичи заметили множество недоделок на одной из главных улиц Левобережья.