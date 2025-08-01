Омск-Информ
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·Авто

Некоторые после открытия не заработали.
На открытом вчера бульваре Архитекторов заработали не все фонари. Об этом сообщают горожане в соцсетях. Судя по фото, как минимум четыре лампочки вчера не горели.
Отметим, что хотя бульвар и открыли, но работы еще продолжаются. Проезжую часть еще соединяют с дорожной сетью города, то же делают с тротуарами. Также на бульваре планируется озеленение, но уже осенью.
С сегодняшнего дня по бульвару начал ходить общественный транспорт. Многие автобусы и троллейбусы вернулись на маршруты, которые были до реконструкции улицы.
Андрей Андреев
·Авто

Некоторые после открытия не заработали.
На открытом вчера бульваре Архитекторов заработали не все фонари. Об этом сообщают горожане в соцсетях. Судя по фото, как минимум четыре лампочки вчера не горели.
Отметим, что хотя бульвар и открыли, но работы еще продолжаются. Проезжую часть еще соединяют с дорожной сетью города, то же делают с тротуарами. Также на бульваре планируется озеленение, но уже осенью.
С сегодняшнего дня по бульвару начал ходить общественный транспорт. Многие автобусы и троллейбусы вернулись на маршруты, которые были до реконструкции улицы.
Андрей Андреев