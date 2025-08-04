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Хоккейный клуб «Авангард» объявил о запуске продаж абонементов на предстоящий сезон. Первые 75 покупателей получат ряд привилегий: массовое катание с игроками команды, эксклюзивную экскурсию по «G-Drive Арене» и размещение своих имен на медиафасаде арены.

Старт продаж начался сегодня, 4 августа, в 13:00. Однако через полчаса сервис «упал», вызвав бурю негодований. Заработал он лишь через час.

Клуб предлагает несколько видов абонементов. Стандартный сезонный абонемент включает посещение 34 матчей регулярного чемпионата, подарок от клуба, кешбэк AvanCard до 15 % от стоимости абонемента, два бесплатных билета на матчи Кубка Блинова, приоритетное право выкупа билетов в плей-офф, ранний доступ к закрытым продажам, скидки на атрибутику клуба и специальное предложение на игры Молодежной и Высшей хоккейных лиг. Стоимость такого абонемента колеблется от 7790 до 72 200 рублей.

Абонемент «Все включено» расширяет пакет возможностей, включая помимо регулярных матчей посещение матчей плей-офф. Цена абонемента варьируется от 9590 до 87 600 рублей.

Для любителей активного отдыха предлагается абонемент «Выходного дня», включающий восемь матчей регулярного чемпионата по выходным дням. Этот абонемент обойдется болельщикам от 2390 до 21 000 рублей.

Любителям комфорта доступен мини-абонемент VIP, дающий возможность посетить десять матчей регулярного чемпионата с отдельным входом и лучшими местами. Абонемент оценивается в сумму от 52 000 до 63 500 рублей.

Самым престижным вариантом является сезонный VIP-абонемент, обеспечивающий присутствие на всех домашних матчах, отдельный вход, лучшие зрительские места и премиальные ужины. Цена на него варьируется от 221 000 до 350 000 рублей.

Дополнительно клуб предоставляет возможность приобрести абонемент на парковочное место, гарантирующее наличие свободного пространства на все матчи сезона и плей-офф. Такая услуга доступна от 20 200 рублей.