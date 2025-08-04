Спорткомплекс будет в сером и синем цвете.

Появилось изображение нового физкультурно-оздоровительного комплекса «Динамо». Подрядчик представил эскизный рендер – предварительную визуализацию. Во время строительства могут произойти изменения, хотя общие характеристики не изменятся.

Строительство спортивного комплекса проходит благодаря трехстороннему соглашению между правительством Омской области, Группой «Эталон» и Всероссийским физкультурно-спортивным обществом «Динамо». Его подписали в июне на ПМЭФ-2025.

В здании будет один этаж, его площадь составит 10,8 тысячи квадратных метров. Внутри собираются расположить пять спортивных сон. Из них три – поля для мини-футбола, а также универсальный игровой и борцовский залы. Фасады выполнят из композитных серых и синих панелей – фирменных цветов «Динамо».

Этот проект станет первым этапом сотрудничества между Обществом «Динамо» и Группой «Эталон». Соответствующее соглашение было подписано в апреле 2025 года. Это партнерство предусматривает развитие спортивной инфраструктуры в регионах, поддержку массового спорта и проведение совместных мероприятий.